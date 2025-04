Tchad : au Guéra, appel à projets du programme de renforcement des capacités des OSC

Une cérémonie marquant le lancement du second appel à projets dans le cadre du programme de renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile (OSC) du Guéra, s'est tenue ce mercredi 23 avril 2025, autour des pôles urbains de Mongo et Bitkine.



Ce programme vise l'autonomisation, la résilience et la cohésion sociale dans la province, à travers un financement de l'ambassade de France au Tchad. L'objectif principal est de renforcer la résilience et la cohésion sociale au sein des communautés locales, à travers des initiatives de développement économique et rural.



Le programme met particulièrement l'accent sur :

• Le développement d'activités génératrices de revenus

• La création d'opportunités d'emploi, en particulier pour les femmes et les jeunes.



La cérémonie de lancement a été présidée par Abba Djiddi Barahimi, secrétaire général du département du Guéra, assisté de Mahamat Amine Ahmat Ibedou, maire adjoint de la commune de Mongo, et de Mme Florentine Bruandete, représentante de l'ambassade de France au Tchad.



Dans son allocution de bienvenue, le maire adjoint de Mongo a chaleureusement salué l'initiative de ce projet, soulignant son importance pour la province.