TCHAD Tchad : au Guéra, clôture de l'année académique 2024-2025 des jardins d'enfants de Mongo

Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 27 Mai 2025



Le bilan prometteur pour la petite enfance au Guéra fait état de 5 403 enfants qui ont bénéficié d'un encadrement préscolaire de qualité, répartis de manière équilibrée.

Le centre social de Mongo a accueilli ce mardi 27 mai 2025, la cérémonie de clôture de l'année académique 2024-2025 des jardins d'enfants n°1 et n°2 de la ville.



Cet événement, présidé par le préfet du département du Guéra, Salahadine Ahmat Mahamat, s'est déroulé en présence du délégué provincial de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance du Guéra, Abdelaziz Damalia, ainsi que de nombreux parents d'élèves, représentants d'ONG et autorités civiles et militaires.



Dans son allocution d'ouverture, Abdelaziz Damalia a mis l'accent sur l'importance cruciale de l'encadrement de la petite enfance. Il a souligné que cette mission constitue l'un des piliers essentiels du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, considérant que c'est à ce stade précoce que se dessine l'avenir des enfants et, par extension, celui de la nation tchadienne. Le délégué provincial a également annoncé une avancée majeure dans le secteur préscolaire.



Depuis 2023, le ministère s'est engagé dans une démarche de révolution pédagogique, grâce à l'élaboration de nouveaux outils d'encadrement, développés en partenariat avec le ministère de l'Éducation, et avec l'appui technique de l'UNICEF. M. Damalia a exprimé sa fierté en déclarant que « l'honneur revient au Guéra, car c'est ici qu'a eu lieu le premier atelier » de mise en œuvre de ces innovations pédagogiques.



Le bilan de l'année académique 2024-2025 révèle des statistiques particulièrement encourageantes pour la province du Guéra. Au total, 5 403 enfants ont bénéficié d'un encadrement préscolaire de qualité, répartis de manière équilibrée entre 2 725 filles et 2 683 garçons.



Cette prise en charge s'est effectuée à travers un réseau de 72 institutions préscolaires dispersées sur l'ensemble du territoire provincial. Cette réussite n'aurait pas été possible sans l'engagement et le soutien d'organisations partenaires qui ont contribué activement au développement du secteur préscolaire dans la région.



Parmi ces partenaires, figurent notamment FAPLN, Foi et Joie, ECA, et plus récemment SOCODEVI, dont l'implication témoigne de la dynamique collaborative qui anime le secteur de la petite enfance au Guéra. Le moment le plus attendu de la cérémonie a été consacré aux prestations des enfants, véritables stars de cette journée festive.



Les petits pensionnaires des jardins d'enfants ont offert au public des démonstrations remarquables de leurs acquis en lecture et en récitation poétique, témoignant ainsi des progrès accomplis tout au long de l'année scolaire. Ces performances ont été suivies de la remise de cadeaux symboliques, créant une atmosphère chaleureuse et valorisant les efforts déployés par les enfants et leurs encadreurs.



Dans son discours de clôture, le préfet Salahadine Ahmat Mahamat a rappelé l'importance stratégique de l'encadrement préscolaire, le qualifiant de « première étape qui guide les pas de nos enfants vers la réussite de leur cursus scolaire ». Il a également mis en avant le cadre juridique qui régit désormais ce secteur, citant notamment le décret n°088/PT/PM/2024 du 12 février 2024.



Ce texte réglementaire, pris sous l'impulsion du maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, confie au ministère de la Femme et de la Petite Enfance la responsabilité exclusive de la gestion de l'encadrement préscolaire, marquant ainsi une étape décisive dans la structuration et la professionnalisation de ce secteur crucial pour le développement du pays.



S'adressant directement aux parents présents, le préfet a lancé un appel solennel à l'inscription précoce des enfants dans les structures préscolaires. Il a insisté sur l'importance de cette démarche dès l'âge de trois ans, rappelant que « le droit à l'éducation est un droit fondamental pour l'enfant ».



Cette exhortation s'inscrit dans une démarche plus large visant à sensibiliser les familles à l'importance de l'éducation préscolaire comme fondement d'un parcours scolaire réussi. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale, avec des vœux de bonnes vacances adressés aux enfants et aux jardinières, concluant ainsi une journée entièrement dédiée à la célébration et à la promotion de l'avenir de la petite enfance dans la province du Guéra.



Cette initiative témoigne de l'engagement des autorités locales et nationales en faveur d'une éducation de qualité dès le plus jeune âge, pierre angulaire du développement humain et social du Tchad.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le PAPPE renforce les capacités des médias sur le cadre législatif et réglementaire Tchad : le pays affine des stratégies de mobilisation de financement climatique Tchad : le documentaire « Le Tchad à l’épreuve d’une transition : un pari réussi » projeté en avant-première Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)