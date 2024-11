Tchad : au Guéra, l'Association des Jeunes du village Zerli s’engage pour la communauté

L'Association des Jeunes pour le Développement du village Zerli a récemment présenté ses activités et ses perspectives, lors d'une émission radiophonique, offrant à la population, un aperçu détaillé de ses réalisations et ambitions.



Grâce au soutien précieux de l'UNESCO, et de l'ambassade des États-Unis, l'association a mené à bien plusieurs projets structurants pour le village, notamment : la construction d'un mini-château équipé de panneaux solaires, apportant une solution durable en matière d'approvisionnement énergétique ; l'édification d'un centre de santé, améliorant significativement l'accès aux soins médicaux pour les habitants ; la construction d'une mosquée, répondant aux besoins spirituels de la communauté ; la réalisation de trois salles de classe et d'un bureau pour le directeur, renforçant les infrastructures éducatives locales.



Un projet phare de l'association est actuellement en cours, la formation de 60 jeunes. Ces derniers recevront une formation technique complète, incluant les techniques de réparation de pompes manuelles, l'installation et la maintenance de panneaux solaires, et d'autres compétences techniques essentielles au développement local.



Le président de l'association, Ousmane Radiane, a souligné lors de l'émission radiophonique, les objectifs poursuivis par l'organisation : sensibiliser la communauté aux enjeux de développement local, autonomiser la jeunesse par la formation et l'acquisition de compétences, poursuivre le développement des infrastructures essentielles du village.



L'association n'a pas caché les difficultés rencontrées, mais reste déterminée à continuer son travail de transformation positive pour le village Zerli. Ces initiatives démontrent l'engagement remarquable de jeunes acteurs locaux dans le développement de leur communauté, en mobilisant des soutiens internationaux, et en agissant concrètement pour améliorer les conditions de vie des populations locales.