Tchad : au Guéra, la délégation sanitaire reçoit un don du conseil provincial du MPS

La cérémonie de remise de don qui s'est tenue à l'hôpital provincial de Mongo, a vu la présence de plusieurs autorités notamment du Secrétaire Général Provincial du Mps du Guéra, M. Tatoumlé Dogo, du Délégué Sanitaire du Guéra, Docteur Ndouwé Djonga, du Directeur de l’hopital de Mongo et quelques autres invités.



A cette occasion, un hommage mérité a été rendu par le Secrétaire Général Provincial du MPS du Guéra M. Tatoumlé Dogo à l'ensemble du personnel de santé pour leur courage et engagement en cette période de Covid 19.



"Ce don du conseil provincial est une contribution à nos médecins qui sont au front contre cette pandémie'' a laissé entendre le Secrétaire provincial dans son allocution.



De son côté, le Délégué Sanitaire du Guéra, par ailleurs Coordonnateur Provincial du Comité de Gestion de Crise Sanitaire, Dr Ndouwé Djonga a remercié vivement le conseil provincial du Mps pour ce geste modeste qui vient à point nommé. Pour lui, ce genre de don contribue efficacement au renforcement des équipements de protection aux médecins. Il a enfin exhorté les bénéficiaires au bon usage de ces kits de protection.



Il est à noter que le don est composé de 5000 gants et 500 masques de protection.



La remise officielle de ce don est venue clôturer cette cérémonie.