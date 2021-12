Tchad : au Guera, la population de Garada exprime ses doléances au gouverneur

Le gouverneur de la province du Guera, Sougour Mahamat Galma, accompagné d'une forte délégation, poursuit sa tournée dans la province. Après le département de Barh Signaka pour la fête du 1er décembre, le gouverneur été accueilli par la population du département de Garada, à leur tête le préfet Oumar Mahamat Oumar.



Le gouverneur a tenu une rencontre avec les associations et les groupements féminins ainsi que l'association des jeunes de Garada. Ils ont présenté leurs doléances axées sur la santé, l'environnement et l'éducation qui ne marchent pas dans ce département.



Le gouverneur a pris acte et a promis de prendre ses responsabilités afin que cette population soit servie comme tout autre département de la province.