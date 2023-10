Tchad : au Guera, les enseignants plaident pour une amélioration des conditions de travail

Les enseignants de Guera, tout comme leurs collègues du monde entier, ont marqué la Journée Mondiale des Enseignants, traditionnellement célébrée chaque 5 octobre.



La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Guera, Djerembeté Dingamyo, en présence de responsables administratifs, civils, militaires, ainsi que de nombreux invités. La présidente du comité d'organisation, Zouleykha Adam Djarram, a souligné dans son discours de bienvenue que cette fête offre aux enseignants l'occasion de réfléchir à l'avenir de leur noble profession.



Elle encourage également la recherche de solutions aux défis qui affectent le système éducatif. Après la lecture des recommandations, le secrétaire général du syndicat des enseignants du Guera, Mahamat Badjouri Abanou, a rappelé que la Journée Mondiale des Enseignants a été instaurée par l'UNESCO en 1994.



Son objectif est de valoriser le rôle essentiel des enseignants dans l'éducation nationale et supérieure, tout en reconnaissant leur travail indispensable à l'échelle mondiale.



Le secrétaire général de la province du Guera, Djerembeté Dingamyo, a souligné que cette journée offre une opportunité cruciale de réfléchir profondément aux conditions de vie et de travail des enseignants, en vue de les améliorer.



Cela contribuera à restaurer la dignité de la profession enseignante, et à favoriser le dialogue entre les enseignants et les partenaires de l'éducation pour améliorer leurs performances intellectuelles et professionnelles.