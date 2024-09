Tchad : au Kanem, 4000 sacs vides et 200 bâches réceptionnés pour la prévention et la gestion des inondations

Le vice-président du comité provincial de prévention et de gestion des inondations du Kanem, Ahmat Goukouni, par ailleurs délégué de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a réceptionné un don de 4000 sacs vides pour lutter contre le ravinement et 200 bâches pour les sinistrés ce jeudi 19 septembre 2024.



C’était par l'intermédiaire du président de la Fédération Provinciale du RDP du Kanem, Batrane Ali Moussa. Il s’agit de l'œuvre d'un fils du terroir, Ali Djadda Kampard, militant du parti RDP.



Pour le délégué Ahmat Goukouni, il remercie le donateur pour ce geste purement humanitaire et louable, qui va dans l'intérêt de la population touchée par les inondations.



Il rassure que ces dons iront directement vers les concernés, et appelle d’autres acteurs à emboîter le pas pour contribuer aux côtés des sinistrés.