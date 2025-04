Tchad : au Kanem, le délégué général du gouvernement rencontre les chefs de services déconcentrés

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a présidé une rencontre ce mardi avec les chefs de services déconcentrés de l'État et les délégués provinciaux des différents ministères, en présence des autorités locales.



L'objectif est de recueillir les difficultés afin d'apporter des pistes de solutions. Au début de cette rencontre, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem a donné l'occasion à chaque chef de service de situer ses difficultés, afin d'apporter des solutions.



Les difficultés rencontrées sont notamment le manque de moyens techniques, matériels et humains. Le premier magistrat de la province a pris bonne note, avec attention, des préoccupations soulevées par les différents responsables présents à cette rencontre, et s'est engagé à transmettre les doléances aux autorités compétentes.



Il en a profité pour rappeler aux différents responsables l'importance de la transparence dans l'exercice des activités, du respect de la hiérarchie et des horaires de travail. Enfin, il a exhorté chacun à prendre pleinement conscience des enjeux liés au développement de la province.