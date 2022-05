Tchad : au Mandoul, le gouverneur exhorte les commerçants à baisser les prix

Les fidèles de la communauté musulmane du Mandoul a l'instar de celles des autres provinces du Tchad, ont célèbrent la fin du ramadan. Ils ont prié ce 2 mai en présence du gouverneur de Mandoul, Hissene Dakou et quelques responsables des services de sécurité.



Le président du Conseil provincial des affaires islamiques du Mandoul a prononcé un message de cohabitation pacifique et de vivre-ensemble entre les fils du Tchad. Il a exhorté la communauté musulmane à jouer son rôle pour préserver la paix et la stabilité.



De son côté, le gouverneur de la province du Mandoul, Hissene Dakou, a demandé aux commerçants de revoir à la baisse les prix des produits alimentaires. Le pays fait face à une inflation généralisée des prix des aliments. Lundi, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a formulé le même appel aux commerçants pour alléger les ménages.