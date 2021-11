Tchad : au Mayo Kebbi Ouest, le DG de la gendarmerie donne de fermes orientations

Lors des échanges avec les responsables et chefs de service de la légion de Gendarmerie nationale de la province du Mayo Kebbi Ouest, le directeur général, le général de division Djontan Marcel Hoinati a déploré la persistance du phénomène d'enlèvement de personnes contre rançons au Mayo Kebbi Ouest.



A ce sujet, il a donné des orientations et instructions fermes sur la stratégie à mettre en place, afin de vaincre ce phénomène. Le général de division Djontan Marcel Hoinati a fustigé les agressions sur les personnes en citant les assassinats perpétrés respectivement les 12 et 13 novembre 2021 à Babalao par Gagal et au centre-ville de Pala, avant d'instruire la gendarmerie locale, de mettre tout en œuvre pour mettre la main sur les auteurs présumés des crimes crapuleux dans un bref délai, dans l'optique de les traduire devant la justice.



Le directeur général de la gendarmerie nationale a pointé du doigt les actes criminels, notamment le braquage, le vol de motos, qui sont enregistrés régulièrement dans la ville de Pala. Il a attiré l'attention de ses hommes, sur les pratiques peu orthodoxes telles que la corruption, l'arnaque de la population, ainsi que la prise de parti dans les conflits entre les communautés. Il annonce par ailleurs des sanctions statuaires et pénales à l'encontre des prévaricateurs.



Enfin, le patron de la Gendarmerie nationale a profité de son séjour à Pala, pour lancer un appel à la population de la province du Mayo Kebbi Ouest, de prêter main forte aux agents de sécurité. Le numéro vert 114 de la gendarmerie est disponible gratuitement et de manière permanente, au profit de la population.