Tchad : au Mayo Kebbi Ouest, prise de contact du nouveau gouverneur avec l'administration

Le nouveau gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Saline, tient depuis ce lundi une série de rencontres avec les différents responsables de sa province.



Ce matin, Hassan Saline a échangé avec les autorités administratives, civiles et militaires de la province du Mayo Kebbi Ouest.



"Je suis l'ami de ceux qui travaillent car je suis envoyé au Mayo Kebbi Ouest pour travailler et servir la province et non me servir", a déclaré le gouverneur.



Cette série de rencontres est étalée sur toute la semaine. Elle concerne toutes les institutions de l'État installées dans la province du Mayo Kebbi Ouest.