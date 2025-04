Tchad : au Mayo-Kebbi Ouest, un incident mortel au marché hebdomadaire de Bissi-mafou

Une altercation entre un agent de la Garde nationale et nomades du Tchad (GNNT) et les habitants de la localité a coûté la vie à trois personnes au marché hebdomadaire de Bissi-mafou, dans le département de El-ouya, ce 14 avril 2025 aux environs 17 heures.



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du MKO, Abdelmanan Khatab, s'est rendu sur place pour calmer les tensions, exprimer sa compassion et recueillir les témoignages.



Le chef de canton Pahimi Daba a apporté un éclairage préliminaire sur les faits. Selon son témoignage, un habitant de son canton aurait arraché l'arme d'un agent de la GNNT qui l'interceptait d'avoir garé son engin sous le hangar réservé pour la sécurité et les autorités administratives.



Le délégué général a appelé au calme, promis que justice sera faite, et a demandé un rapport circonstancié aux autorités locales pour permettre à la justice de faire son travail. Tout en assurant son soutien aux familles endeuillées.