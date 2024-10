Tchad : au Moyen-Chari, l’Université Populaire est en phase avec les acteurs du système éducatif

Dans le cadre du projet Citoyenneté Active, l’Université Populaire et quelques acteurs du système éducatif de la province du Moyen-Chari, ont organisé ce matin dans les locaux de la délégation provinciale de l’Education nationale et de la Promotion civique du Moyen-Chari, une réunion de plaidoyer pour l’accès à une éducation de qualité, l’inclusion et l’équité dans le système éducatif, et la promotion de l’alphabétisation.



L’objectif de cette réunion est de faire un plaidoyer auprès du gouvernement et de quelques partenaires techniques et financiers sur certains maux qui minent l’éducation dans la province du Moyen-Chari, notamment le manque d’infrastructures scolaires, le non-respect de la ration des élèves et enseignants, pour ne citer que ceux-ci.



Le coordonnateur provincial de l’Université Populaire de la province du Moyen-Chari, Yamadji Denis, précise que les besoins en matière d’éducation sont énormes. De ce fait, il souligne que son institution va s’engager à monter un document, afin que les autorités compétentes puissent prendre des mesures adéquates. Ceci pour le bien-être des enfants.



Quelques enseignants qui ont pris part à cette réunion ont salué cette initiative de l’Université Populaire, et souhaitent vraiment que le gouvernement et certains partenaires techniques et financiers, répondent positivement à ce plaidoyer, afin de permettre au système éducatif de la province du Moyen-Chari de mieux fonctionner pour l’année scolaire 2024/2025, et aussi pour les prochaines années à venir.