Tchad : au Moyen-Chari, la LTDF mobilise les femmes contre les violences basées sur le genre

Une mission de la Ligue Tchadienne des Droits des Femmes (LTDF) a lancé ce 14 mars 2023, un atelier de formation sur les réalisations du projet « Appui à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre dans la province du Moyen-Chari ».



Au total, 30 femmes et jeunes filles, venant des 4 départements de la province du Moyen-Chari, prennent part à cet atelier de formation.



Présentant la Ligue Tchadienne des Droits des Femmes, la présidente de la LTDF, Mme Ephifanie Dionrang, a souligné que son institution, créée en 2020 et reconnue en 2021, est un réseau de féministes qui a pour mission de lutter contre les violences conjugales, sexuelles et sexistes faites aux femmes.



Elle a ajouté que le choix de la province du Moyen-Chari n'est pas le fruit du hasard, étant donné que depuis un certain temps, plusieurs jeunes filles subissent des mutilations génitales féminines et d'autres VBG. En réponse à ce constat, la LTDF a mis en place certaines activités de lutte contre les Violences Basées sur le Genre.



La maire de la ville de Sarh, Mme Kabo Rachel Souidnan, a salué cette initiative de la LTDF qui permettra de faire connaître le projet « Appui à la lutte contre les violences basées sur le genre dans le Moyen-Chari », et de procéder à la réalisation de certaines activités allant dans le sens de la lutte contre les VBG.