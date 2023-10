Tchad : au Moyen-Chari, les fonctionnaires sensibilisés sur l’éthique au travail

L'objectif de cette mission ministérielle est de sensibiliser, communiquer et orienter tous les fonctionnaires de la province du Moyen-Chari afin qu'ils respectent les horaires de travail et évitent le cumul de fonctions, notamment avec des institutions privées.



S'adressant directement aux différents délégués chefs de service déconcentrés de l'État, le Ministre de la Fonction Publique et du Dialogue Social, Abdoulaye Mbodou Mbami, a précisé qu'une nouvelle phase de la refondation de l'État est en cours, et que le non-respect des horaires de travail, les absences non justifiées, les fonctionnaires fictifs, ainsi que le refus de certains fonctionnaires de se rendre à leurs nouveaux postes d'affectation, seront combattus avec la plus grande vigueur.



Abdoulaye Mbodou Mbami a demandé aux différents délégués de prendre toutes leurs responsabilités, tout en interpellant les fonctionnaires de la province du Moyen-Chari sur le strict respect de l'éthique et de la déontologie de la fonction publique.



Pour faciliter le circuit et le suivi des dossiers administratifs, tout en mettant fin à la lenteur des avancements des dossiers des fonctionnaires, le Ministère de la Fonction Publique et du Dialogue Social a mis en place un numéro vert, le 1236. Ce numéro permettra également aux techniciens du ministère de détecter certaines personnes qui escroquent chaque jour de nombreux jeunes et fonctionnaires concernant leurs dossiers.