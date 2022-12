Tchad : au Moyen-Chari, les parents d'élèves impliqués dans les AGR pour booster l'éducation

Le ProQEB a remis ce 27 décembre 2022 un chèque d'un montant de 5 millions de Francs CFA aux APE/AME des différentes écoles de la province du Moyen-Chari, sélectionnées pour des activités génératrices de revenus, soit 500.000 Fcfa par association.



Le coordonateur du Programme pour le développement de l’alphabétisation et de la culture (PRODAC), Adoumnodji Richard Binde, explique que c'est à l'issue d'un processus rigoureux de sélection mise en place par le ProQEB que ces associations ont été retenues et formées pour exercer des activités génératrices de revenus porteuses.



Le délégué de l'éducation nationale de la province du Moyen-Chari, Allagueryam Daninan, se dit convaincu que ces APE et AME seront capables de mener ces activités génératrices de revenus aux profits des bénéficiaires que sont les élèves.



Pour sa part, le responsable de l'antenne Sud du ProQEB, Ouya Takéné, a souligné que les AME auront pour tâches spécifiques le développement d'actions pour des cours de rattrapage aux filles, la mise à disposition des filles des kits hygiéniques, la salubrité des écoles, la sensibilisation des mères des élèves et la mise en place des cantines scolaires communautaires dans les écoles.



Ces actions auront pour finalité le maintien des filles à l'école et leur augmentation.



La secrétaire générale de l'Académie du sud-est, Line Licorice Neloum, a notifié que la qualité de l'éducation de base tant recherchée par les autorités du secteur de l'éducation nationale passe nécessairement par l'implantation accrue par la prise en charge de fonctionnement de écoles des APE/AME, notamment le paiement des maîtres communautaires, la dotation en fournitures et matériels ou encore la construction d'écoles.