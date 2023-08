Tchad : au Sila, des habitants demandent des mesures urgentes contre les taxes douanières excessives

Dans le département de Koukou-Angarana, plus spécifiquement dans les localités de Tiyorro et Aradib, ainsi que dans les villages environnants, des problèmes ont émergé au sein de la population en raison des activités des douanes, perturbant la vie quotidienne depuis plusieurs jours.



Selon des informations concordantes parvenues à notre rédaction, les services douaniers ont imposé des taxes excessives aux paisibles citoyens qui se rendent aux marchés locaux hebdomadaires. Des motos et des engins, couramment appelés "Rackha", ainsi que des marchandises ont été saisis par les douanes sur place.



Face à cette situation, surtout pendant la saison des pluies, les habitants appellent les autorités administratives de la province du Sila ainsi que le gouvernement de transition à trouver une solution adéquate et urgente pour atténuer les souffrances de la population face à cette situation.