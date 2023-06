Tchad : au Sila, installation des membres de la CONOREC dans quatre départements

Après avoir discuté de la mission assignée par la CONOREC, les responsables des partis politiques départementaux ainsi que ceux de la société civile ont décidé de désigner les membres départementaux du CONOREC par consensus.



Les bureaux départementaux sont dirigés par le préfet de chaque département, accompagné d'un vice-président et d'un rapporteur.



Compte tenu de l'importance du travail à accomplir et de la confiance placée en eux, le secrétaire général de la province, Ali M'Bodou Djibrine, a exhorté les membres de l'équipe de la commission à travailler avec rigueur et assiduité afin d'atteindre les résultats attendus.



À cette occasion, Ali M'Bodou Djibrine a également saisi l'opportunité pour féliciter et encourager le président de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, pour ses efforts quotidiens visant à respecter les conclusions du Dialogue National Inclusif et Souverain. En effet, le Dialogue National Inclusif et Souverain a abouti à une résolution forte concernant l'organisation d'un référendum constitutionnel. Ainsi, le président de transition a mis en place la CONOREC par le biais du décret n° 54 du 25 janvier 2023.



Ces commissions auront pour mission de vérifier sur le terrain l'existence et l'emplacement des centres de recensement et des lieux de vote, et de transmettre leurs conclusions à la CONOREC centrale. Elles auront également pour responsabilité de supprimer les centres de recensement et les lieux de vote non utilisés lors des prochaines échéances électorales.



À l'issue de l'installation, les documents ont été remis à la CONOREC.