Tchad : au Sila, l'incompréhension demeure 10 jours après l'attaque d'un village

Le même message a été délivré par Moustassim Mahamat Moustapha. "Je vous demande de cultiver la paix et l'amour de la patrie", a-t-il dit, appelant à multiplier les prières et invocations.



Moustassim Mahamat Moustapha a demandé de dénoncer ceux qui créent des troubles en leur sein, et à partager les informations en temps réel pour une meilleure réponse des autorités compétentes. Il a présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées.