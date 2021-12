Tchad : au Sila, la jeunesse plaide son sort autour d’un préforum

Le préforum provincial de la jeunesse pour la province du Sila a été lancé le 20 décembre à Goz Beida, chef-lieu de la province du Sila.



Les jeunes des différents départements de la province du Sila auront à échanger sur plusieurs thématiques

: l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi, l'entrepreneuriat, les droits de l’Homme, le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale.



Le secrétaire général du département de Kimiti, Mahamat Seïd Abbo, a indiqué que ce préfora s'inscrit dans le cadre du grand dialogue national. Selon lui, c’est un moment historique pour les fils et filles du Tchad de s'asseoir autour d’une même table et de se parler franchement sur les problèmes qui minent la société et le vivre ensemble.



Mahamat Seïd Abbo à exhorté les participants à faire preuve de maturité et de sagesse pour que cette activité soit une réussite, assurant que les conclusions et recommandations qui vont en découler seront transmises à qui le droit.



“Vous êtes le fer de lance de la nation tchadienne, vous êtes l'avenir de notre pays”, a-t-il conclu.