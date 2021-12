Tchad : au Sila, la station radio à l'arrêt faute de carburant

La station provinciale de l'ONAMA de Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila, est à l'arrêt depuis quelques jours à cause du manque de carburant alimentant les groupes électrogènes.



Les auditeurs reçoivent habituellement les informations en temps réel à travers deux diffusions pour trois heures d'antenne : l'après-midi et le soir.



La station provinciale rencontre beaucoup de difficultés liées à la logistique et le manque de matériels de rédaction pour effectuer des reportages au niveau provincial.



La population suggère aux autorités de mettre davantage de moyens à la disposition de la radio, notamment via les recettes douanières provinciales qui génèrent plus de 60 millions Fcfa par semaine.