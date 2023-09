Tchad : au Sila, le CSAI célèbre le Maouloud

Le mercredi 27 septembre, au Sila, a été marqué par la célébration de la naissance du Prophète Mahomet à la grande Mosquée.



L'événement a réuni diverses personnalités, dont le préfet du département de Kimiti, représentant le gouverneur, le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, le maire de la ville de Goz-Beida, ainsi que des autorités administratives et militaires, aux côtés des fidèles musulmans de la ville et des villages voisins.



Le préfet Adoum Hassan Foudda a appelé les fidèles musulmans à prier pour la paix, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, la vie commune harmonieuse et le rapprochement entre les différentes communautés, tout en encourageant le développement de la province du Sila.



Il a également lancé un vibrant appel aux parents, pour qu'ils enseignent le saint Coran à leurs enfants. Le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Sila, Cheikh Ahmat Boukhari Djaddi, a exprimé sa gratitude envers Allah pour leur avoir permis de vivre cette journée, à la veille du 12ème jour de Rabi-Al-Awal, la nuit où la lumière de l'existence a vu le jour.



Enfin, il a souligné que l'arrivée du Prophète Mahomet a libéré le monde de toutes les ténèbres qui l'entouraient.