Tchad : au Sila, le gouverneur appelle à la mobilisation pour la révision du fichier électoral

Le gouverneur de la province de Sila, accompagné d'une délégation du Bureau politique national (BPN) du MPS, est arrivé vendredi à Goz Beida.



Après l'arrivée de la délégation, une réunion a été tenue avec toutes les couches sociales et les autorités administratives de la province.



Le séjour au Sila des deux membres du BPN s'inscrit dans le cadre de l'appui au déroulement de l'opération de révision du fichier électoral enclenchée depuis jeudi.



Le gouverneur de Sila, le général Abdraman Ali Mahamat, rassure de la disponibilité des autorités à coordonner les activités en vue de la réussite de l'opération.



La réunion a groupé une centaine de responsables administratifs, militaires, leaders traditionnels et religieux, ainsi que les membres de différents partis politiques implantés au Sila.



Mahamat Abdelkerim Moustapha, membre du BPN et chef du file pour le compte du département de Kimity, estime que la réussite de l'opération dépend des efforts que toutes les couches de la société vont fournir. Il demande à la population de participer massivement à l'opération.



Pour sa part, le député de la circonscription départementale d'Abdi, Mahamat Ali Alhadj, membre actif du BPN, affirme que le Sila sortira vainqueur de cette opération si et seulement si tous les jeunes et les personnes concernées se font enrôlées.



Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, d'autres personnalités sont attendues au Sila pour des séances de travail et de mobilisation afin que la population cerne l'importance de la révision du fichier électoral.