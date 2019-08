Tchad : au Sila, le nouveau gouverneur installé dans un contexte sécuritaire tendu

Le nouveau gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi, a été officiellement installé, ce samedi 10 août à la place de l'indépendance de Goz Beida, dans ses fonctions par le directeur général du ministère de l'Administration du territoire, Mahamat Zene Alhadj Yaya.



La cérémonie s'est déroulée en présence des différents responsables et chefs des services administratifs déconcentrés de la province, ainsi que des habitants de la ville.



Kedallah Younous Hamidi remplace à ce poste Ahmat Hissein Mougouni, absent à la cérémonie -suite au contexte sécuritaire- mais représenté par le secrétaire général de la province de Sila.



Le représentant du gouverneur sortant a dressé le bilan de ses fonctions à la tête de la province. Il a demandé aux chefs des services déconcentrés de l'Etat de collaborer en permanence avec le nouveau gouverneur pour faciliter l'accomplissement de sa lourde mission.



Il a également invité les autorités traditionnelles à être présentes aux côtés du gouverneur pour faciliter la gestion de la situation sécuritaire fragile.



La province de Sila a été créée en 2008, pourtant c'est le huitième gouverneur qui est nommé, a-t-il indiqué. "Il demeure un grand travail à faire pour que la population de Sila soit en paix et dans la stabilité. Actuellement, nous sommes là, à la cérémonie, mais les conflits inter-ethniques se déroulent de plein feu avec des bagarres dans la zone de Keri", a-t-il indiqué.



Le directeur général du ministère de l'Administration du territoire a demandé au nouveau gouverneur de veiller à l'exécution des lois, sans oublier la sécurité des personnes et des biens.



La cérémonie de passation de service a été clôturée par un défilé militaire des différents corps à savoir la police nationale, l'armée, la gendarmerie et la garde nomade.