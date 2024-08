Tchad : au Sila, les inondations poussent des personnes à quitter la zone

Les villages environnants de Koukou-Angarana et Goz-Beïda, ainsi que les villages Bandala et Dallo, sont complètement inondés.



La population de ces villages quitte massivement leur zone pour s'installer ailleurs. Malgré les interventions des humanitaires sur place, ces derniers villages ont déjà atteint le niveau critique des inondations. Ils sont déjà exposés sur place à des cas de famine, de malnutrition, de nouvelles maladies, etc.



Il est donc crucial que le gouvernement de la République du Tchad décrète l'état d'urgence dans la région du Sila, afin que ces sinistrés puissent bénéficier d'une aide humanitaire adéquate. Les personnes touchées sont majoritairement des femmes allaitantes, des personnes vulnérables et des enfants.



Et selon les derniers chiffres clés du 10 août 2024 publiés par l'OCHA, plus de 14 407 ménages et 53 100 personnes ont été affectés par les inondations dans la province du Sila.