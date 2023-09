Tchad : au Tibesti, la ministre Fatimé Goukouni Weddeye promeut le développement local

Le 24 août dernier, la ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatimé Goukouni Weddeye, originaire de la province du Tibeti, a organisé une réunion avec des groupements de femmes et des personnes vivant avec un handicap à Bardaï, en compagnie de quelques membres du gouvernement.



L'objectif de cette réunion était de faciliter un dialogue ouvert avec les femmes et les personnes handicapées, sur les multiples défis entravant le développement socio-économique et éducatif de la province.



La ministre a exprimé son engagement envers le développement de la province du Tibesti, sa terre natale. Elle a souligné qu'en tant que native de la région, il était de son devoir d'apporter sa contribution à la résolution des problèmes locaux, car ces problèmes sont également les siens.



Fatimé Goukouni Weddeye a également expliqué qu'elle avait été en mesure de devenir ministre grâce à l'éducation qu'elle avait reçue, et qu'elle souhaitait accorder cette même opportunité à d'autres. La réunion s'est achevée par la remise d'une contribution financière aux coordinatrices des femmes de la province et aux personnes handicapées.



De plus, deux bourses d'études ont été accordées à deux nouveaux bacheliers de la province, pour étudier dans des universités algériennes. La ministre des Transports et de la Sécurité routière a également rencontré les jeunes de la ville de Bardaï, ainsi que les autorités traditionnelles, pour discuter des problèmes qui affligent la province, tels que le manque d'électricité, d'eau potable, d'accès à Internet et réseau téléphonique médiocre.



Elle a assuré que toutes ces préoccupations seraient prises en compte et résolues dans les plus brefs délais.