Tchad : au Wadi Fira, un projet lancé pour prévenir les tensions intercommunautaires

Le projet de prévention et de gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès et une gestion rationnelle des ressources naturelles, a été officiellement lancé mercredi dernier à Guéréda, dans la province du Wadi Fira.



Le gouverneur de la province de Wadi Fira, Issakha Ahmat Ardja, a présidé la cérémonie de lancement du projet, en présence de responsables ministériels, administratifs et des partenaires impliqués dans la mise en oeuvre du projet.



Le projet sera piloté par l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et le Programme alimentaire mondial (PAM).



Le chef de délégation de l'UNHCR, Sébastien Apatita, a précisé que le projet a pour objectif "de promouvoir la cohésion sociale entre les communautés et de contribuer au maintien et renforcement d'une dynamique de paix entre les communautés."



​Selon lui, le projet s'inscrit "dans le cadre du pacte mondial sur les réfugiés", afin d'alléger les pressions sur les pays et les communautés qui accueillent des réfugiés et l'accroissement de l'autonomie des réfugiés.



Dans son discours, le gouverneur Issakha Ahmat Ardja s'est félicité du lancement du projet et a insisté sur les notions de paix et de cohabitation pacifique entre les communautés.