Tchad : au-delà de l’engouement, le développement du sport nécessite des moyens

De plus en plus, le sport attire le public, mais le Tchad manque cruellement de grandes vedettes, dans le concert des nations sportives.



Dans le pays, le sport est un domaine peu encouragé, pourtant les talents ne manquent pas. Malheureusement, on peut compter sur le bout des doigts, les stars du football, basketball, handball, volleyball, athlétisme, karaté, taekwondo ou encore lutte traditionnelle.



Le nom du Tchad est connu et apprécié dans la lutte contre Boko Haram dans la zone du Sahel. Toutefois, il faut reconnaître que la jeunesse tchadienne a l'amour de la pratique du sport, malgré le manque de centres de formation dignes de ce nom. Il y a une réelle volonté de certains à encourager cette jeunesse, car certains ont fait du sport leur passion.



en effet, la politique à travers le domaine sportif, est à la peine. Pour arriver au sommet, chaque nation a investi, et le sport de nos jours est une école qui a besoin de moyens. Sans cela, la jeunesse tchadienne ne prendra pas part à la scène internationale sportive.



Selon Abakar Djidd, ancien supporteur de Renaissance Football Club, « le sport au Tchad est oublié, c'est la mauvaise politique de nos dirigeants à soutenir le football ». La jeunesse d'aujourd'hui a cette volonté de défendre le Tchad à l'international, il suffit de mettre à sa disposition des moyens, affirme César, ancien capitaine de RFC.



D'après Haroun Mounine, « les jeunes ont l'amour de jouer mais il n’y a pas de moyens. Comment peut-on donner 1000 FCFA à un joueur par séance d’entraînement ? », se lamente-t-il. Au regard du public du récent championnat national de football et du play-off de basketball, le sport est un excellent moyen de renforcer les liens entre les différentes communautés. « C'est une année des sports et la concrétisation est visible », a indiqué le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby.



Pourtant, ce n'est qu'un pas car le sport au Tchad est pratiqué dans le tas. Beaucoup ne vivent pas de ce domaine. Pas de salaires pour certains joueurs, pas de moyens financiers pour certains clubs ou centres de formation. Dès lors, on peut se permettre de dire qu’il n'y a pas encore de politique de développement des sports au Tchad.