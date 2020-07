Tchad : au marché de Dougouya, des masques offerts aux citoyens

Le préfet de la localité a remercié l’association Zilloul-Arch pour son action. Il a exhorté la population à respecter strictement les mesures barrières.



L’assocition Zilloul-Arch a pour but d’enseigner aux femmes musulmans le Saint Coran et la Sunna du prophète, de contribuer à la culture et à la civilisation islamique dans la vie quotidienne, de renforcer les liens de fraternité et d’amitié entres les musulmans, de participer aux manifestations culturelles et religieuses, de promouvoir la cohabitation pacifique entre le tchadiens sans distinction aucune, et de soutenir les veuves, les orphelins et les personnes de troisième âge.