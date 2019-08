Tchad : au moins 2 morts et plusieurs blessés dans des affrontements

Deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées ce mardi matin à Khayra dans la zone d'abdi, suite à des affrontements entre agriculteurs et éleveurs.



Les forces de l'ordre en provenance d'Abéché se sont immédiatement déployées et tentent d'intercepter les belligérants.



La route est impraticable à cause de la montée des eaux du Ouadi, notamment celle de Biteya qui est un obstacle à la traversée des forces de sécurité pour leur permettre d'arriver à temps.