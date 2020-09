Tchad : au moins 25.661 cas de Chikungunya et un décès enregistrés au Ouaddaï

Plus de 25.661 cas de Chikungunya et un décès ont été enregistrés au Ouaddaï depuis l'apparition de la maladie, a indiqué jeudi le médecin-chef de district d'Abéché, Dr. Abdoulaye Moustapha, assurant l'intérim du délégué sanitaire provincial.



Ces chiffres ne prennent pas en compte les cas communautaires qui ne sont pas enregistrés.



"Nous avons un décès déclaré. Il y a une sous-notification des décès parce que les gens nous disent parfois qu'il y a des décès. Quand on se renseigne, c'est des décès communautaires. Ces décès, on ne peut pas confirmer qu'il s'agit du Chikungunya, il faut faire des investigations. On aimerait que la communauté nous aide pas rapport à ça", selon Dr. Abdoulaye Moustapha.



"Quand la population entend qu'on dit qu'il n'y a pas de cas de décès de Chikungunya, ce n'est pas vrai. Il y a les cas de décès au niveau communautaire, et ces décès ne sont parfois pas répertoriés", précise Dr. Abdoulaye Moustapha.



Il demande à la population d'aider les autorités sanitaires à "identifier ces cas de décès car c'est toute la population qui est atteinte."