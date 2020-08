Tchad : au stade de Diguel, les travaux du terrain de football sont finalisés à plus de 80%

En présence du coordonnateur de l'Office national de la jeunesse et des sports (ONAJES), de l'Inspecteur Général, du directeur général du ministère et de quelques membres de son cabinet, le ministre a visité le Palais des sports ainsi que le terrain de football. Il a constaté l'état de l'infrastructure sportive de Diguel dont la construction est à l'arrêt suite à la crise économique.



Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports, le chef du département a instruit le responsable de l'ONAJES de "faire un état des lieux dans un bref délai afin de lui permettre de prendre des décisions pour la suite des travaux."