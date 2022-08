Tchad : « aucune attention à accorder à la parodie de dialogue » (Olivier Noudjalbaye Dedingar)

DECLARATION CITOYENNE ET PATRIOTIQUE



« Mes cher (es) compatriotes, Aucun Tchadien n’attendra de moi que j’accorde, personnellement, ni aujourd’hui ni demain une seule seconde d’attention à la PARODIE de Dialogue National Inclusif et Souverain décrété arbitrairement par les militaires putschistes du 18 Avril 2021 et qui s’est ouvert officiellement aujourd’hui 20 Aout 2022 à N’Djamena au Tchad.



Dans le contexte actuel de coup d’Etat institutionnel, de dictature, d’injustice, de clientélisme, de népotisme, d’assassinat, d’exclusion et de monologue ; opposition radicale, résistance courageuse et permanente, voilà pour moi le devoir patriotique et républicain.



Fidèle à mes convictions profondes ainsi qu’à l’engagement patriotique et révolutionnaire, que j’ai pris vis à vis de ma conscience, de la jeunesse et du peuple tchadien tout entier, dans les rues caniculaires et polluées du Tchad de 2003 à 2015, je garderai jusqu’à la fin de l’otage militaire, l’exil de la liberté américaine tout près de la Statue de la Liberté et de la Communauté Internationale.



Le jour où la VRAIE Démocratie d’Abraham Lincoln et la Liberté AUTHENTIQUE d’Aristote rentreront au Tchad, je rentrerai immédiatement à Ndjamena par le tout premier vol à destination de l’aéroport Hassan Djamouss, pour contribuer modestement à la consolidation de la PAIX, à l’EMERGENCE et au DÉVELOPPEMENT du Tchad, conformément aux ODD des Nations unies et à l’agenda 2063 de l’Union Africaine, avant de rejoindre nos ancêtres au Paradis pour le repos éternel.



VIVENT LA DÉMOCRATIE ET LA JUSTICE, POUR QUE VIVE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD !

JE VOUS REMERCIE

NEW YORK, LE 20 AOUT 2022

OLIVIER NOUDJALBAYE DEDINGAR (Le Missionnaire Bleu-Jaune-Rouge) »