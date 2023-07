Tchad : bilan positif de la campagne d'alphabétisation dans les centres d'éducation de base au Batha

Cette initiative est menée par l'association pour le développement régional de Batha (ADRB) avec le soutien de la direction du développement et de la coopération Suisse.



L'objectif de cet atelier est de faire le bilan des activités d'éducation de base menées au cours de la campagne 2023 dans 25 centres ouverts dans le cadre du programme d'appui aux organisations des populations pastorales des zones transfrontalières d'Afrique de l'Ouest.



Selon le coordinateur de l'association pour le développement régional de Batha, Alladoum Le Ngarhoulem, le programme vise à atteindre une meilleure intégration sociale, politique et économique des populations pastorales transhumantes, ainsi que la réduction des conflits intercommunautaires grâce à l'éducation de base et à la formation professionnelle.



En ouvrant les travaux, le délégué provincial de l'éducation nationale du lac, Moussa Issa Moussa, a souligné que cette initiative s'inscrit parfaitement dans la politique éducative des plus hautes autorités de transition. Il a exprimé sa gratitude envers la direction du développement et de la coopération Suisse pour avoir financé ce programme.