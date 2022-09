Tchad : "ça ne sert à rien de faire des beaux discours et des écrits, puis de nous renvoyer chez nous"

Mahamat Taher Ali Nanaye, politico-militaire, a recardé ce 20 septembre le Présidium sur le procédé d'adoption des synthèses des rapports thématiques qui semblent faire fi de plusieurs aspects évoqués dans les débats. "Il ne vous appartient pas de décider à qui donner la parole. On donne la parole à celui qui la demande", a lancé Mahamat Taher Ali Nanaye au président du Présidium, Gali Ngothé Gatta, en réaction à son affirmation.



Et d'ajouter : "ce n'est pas possible que tout ce qu'on a fait depuis plusieurs jours s'arrête avec des déclarations d'intention. Ce n'est pas normal. Des résolutions claires doivent sortir tout de suite. Tout ce qu'on a cité comme maux qui, pendant 31 ans, ont bousillé la vie des tchadiens. Vous devez dire : les tchadiens ont décidé cela. Ça ne sert à rien de faire des beaux discours et des écrits, et puis de nous renvoyer chez nous".