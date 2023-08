Tchad : campagne de sensibilisation à Laï pour la paix et la cohabitation pacifique

L'objectif de cette campagne était de fournir aux participants des outils et des méthodes de sensibilisation des populations sur des questions liées à l'unité nationale et à la cohésion sociale, en cette période de transition. Le chef de mission, Dr Abakar Walar, a souligné l'importance de la contribution de toutes les filles et fils du Tchad pendant cette période de transition.



Dans ses remarques, Allatara Fortunat, membre laïc de l'Église catholique du Tchad au sein de la plateforme interconfessionnelle, a encouragé les participants à mettre en avant l'amour du prochain, une valeur promue par toutes les confessions religieuses. L'abbé Franklin Lodja, représentant de l'évêque du diocèse de Laï, a souligné que la cohabitation pacifique doit être un acte de foi profonde, une caractéristique essentielle pour les confessions religieuses. Cette cohabitation doit émaner du cœur et non seulement des paroles, a-t-il précisé.



De son côté, Cheikh Mahamat Saleh Adoum, président du conseil supérieur des affaires islamiques de la Tandjilé et Imam de la grande Mosquée de Laï, s'est montré ému par les différents exposés. Il a souligné que les religieux et les acteurs de la société civile ont un rôle essentiel à jouer pour unir les habitants du pays, car c'est aussi la mission des hommes de Dieu.



Après des échanges et une écoute attentive, la mission a rendu visite à la première autorité de la Tandjilé, Ildjima ABDRAMAN, l'occasion pour elle de saluer la plateforme interconfessionnelle du Tchad pour avoir organisé ces activités dans sa circonscription administrative.