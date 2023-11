Tchad : campagne de sensibilisation pour la paix à Koundjourou dans la province du Batha

La coalition des organisations des jeunes de la province du Batha a mené une campagne de sensibilisation sur la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble ce samedi 18 novembre 2023 à Koundjourou, une localité située à 35 km de la ville d'Ati.



L'événement, placé sous le thème "Cultivons la paix à travers la sensibilisation", a vu la participation de Moussa Yaya Alhabib et Mahamat Anguis, qui ont exprimé leur gratitude envers les autorités de la sous-préfecture de Koundjourou pour leur soutien à la mobilisation des habitants, et envers M. Djibrine Andja Asilleck, originaire de la province du Batha, pour son soutien à l'initiative.



Moussa Yaya Alhabib a mis en avant l'objectif de la campagne, soulignant l'importance cruciale de la paix et du vivre ensemble pour le développement. Il a affirmé que le Tchad appartient à tous ses citoyens et que la paix est essentielle pour le progrès de la province et du pays dans son ensemble.



Il a également abordé les problèmes actuels du Batha, notamment les malentendus politiques, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, et la diffusion de messages haineux par certains hommes politiques via les réseaux sociaux.



La campagne s'est conclue par une représentation théâtrale de la troupe "La Lumière du Batha", qui a présenté un sketch sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, marquant la fin de cet événement de sensibilisation.