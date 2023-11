Tchad : campagne de sensibilisation pour le référendum constitutionnel à Goz-Beida

La campagne de sensibilisation sur la participation citoyenne au référendum constitutionnel a été lancée à Goz-Beida, chef-lieu de la province de Sila. La cérémonie, présidée par Mahamat Boukhari Djaddi, maire de la ville et représentant du gouverneur, marque un moment clé dans le processus électoral de la région.



Ahmat Saleh Defallah, chef de mission, a souligné l'importance du référendum comme étape fondamentale vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel. "Cette phase cruciale nécessite une sensibilisation approfondie," a-t-il affirmé. En vue de cela, le Consortium des Organisations de la Société Civile du Tchad (COST) encourage les électeurs à retirer leurs cartes électorales pour exercer leur droit de vote, soulignant l'importance du thème choisi : « Je suis jeune et je participe au processus électoral : j'ai ma carte d'électeur ». Le succès du référendum est présenté comme un devoir civique essentiel.



Dans cette perspective, le COST s'engage à sensibiliser activement la population, en particulier sur la participation des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap en milieu rural. Le maire de Goz-Beida, Mahamat Boukhari Djaddi, a insisté sur la nécessité d'une participation massive et active de ces groupes au référendum, un pas vers le retour à l'ordre constitutionnel.



Le COST prévoit d'organiser plusieurs activités de sensibilisation et de mobilisation sociale dans la province de Sila, notamment dans les départements de Kimiti, Adé et Abdi. Ces initiatives visent à encourager l'engagement citoyen et une participation significative à la recherche d'une paix durable au Tchad.



Mahamat Boukhari Djaddi appelle tous les responsables administratifs et traditionnels à soutenir les équipes de sensibilisation du Consortium pour assurer le succès de leurs activités sur le terrain.