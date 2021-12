Tchad : campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique à Abéché

La campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique, lancée il y a quelques jours, par la sous-coordination pour la paix et l’appui au Conseil Militaire de Transition (CMT) dans le Ouaddaï, se poursuit à travers les arrondissements de la ville d’Abéché.



Après avoir passé par le 1er, le 3ème, et le 5ème, les membres de ladite sous-coordination ont animé deux meetings populaires, respectivement dans les 2ème et 7ème arrondissements, ce jeudi 30 décembre 2021. Partout où ils sont passés, les messages se résument sur la culture de la paix en cette phrase de transition.



Dans leurs interventions, les responsables des arrondissements visités ont remercié les organisateurs de cette campagne, avant de réaffirmer leur ferme engagement à les accompagner dans cette noble mission. Il s’agit de véhiculer le message de la paix et de la cohésion sociale, afin d'apporter les contributions au CMT, pour une transition réussie.



Le coordinateur de cette campagne, Mahamat Abdelrahim Chahata, a, dans un premier temps, remercié les chefs d'établissements pour l’accueil chaleureux et la mobilisation grandiose, avant de rappeler que le Tchad traverse une période cruciale de son histoire. En effet, la phase de transition a besoin de l´implication de toutes les couches sociales de la population, pour un Tchad stable et sans conflit.



Il faut noter que la prochaine étape de cette campagne sera organisée aux 4ème et 6ème arrondissements de la ville d’Abéché.