Tchad : cantonnement d'ex-combattants au Mandoul, le FPR de Baba Laddé s'explique

Le Front Populaire pour le Redressement (FPR) du général Abdel Kader Baba Laddé -actuel directeur général du renseignement et de l’investigation- a levé le voile jeudi sur des rumeurs de regroupement de combattants dans la zone méridionale du pays.



En exécution d'un accord politique conclut entre le défunt président Idriss Deby Itno et le général Baba Laddé pour son retour à la légalité républicaine, il a été entrepris le regroupement d'ex-combattants du FPR au village Reni, canton Bedaya dans la province du Mandoul pour leur intégration dans l’armée nationale tchadienne ou démobilisation.



Le porte-parole du général Baba Laddé, Ben Morazi Yahya, dément catégoriquement un recrutement communautaire visant à constituer une milice parallèle à l'armée nationale du Tchad à des fin inavouées.



"Aucun recrutement n’a eu lieu et n’aura lieu au Tchad ni dans un pays étranger pour former une milice dans le but de déstabiliser le Tchad ou troubler la sécurité d’un pays voisin", clarifie le parti qui appelle l'opinion à la vigilance extrême.