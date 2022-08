Tchad : "carnage" à Mangalmé et au Mayo Kebbi Est, "c'est cela l'indépendance ?", Laoukein Médard

Réagissant à la presse, le maire a exprimé son pessimisme quant au chemin parcouru par le pays en 62 ans : "S'il faut parler de l'indépendance, je crois que les choses n'ont pas tellement évolué parce que l'indépendance ce n'est pas seulement les drapeaux, ce n'est pas seulement dire qu'on est souverain, ce n'est le gouvernement ou le parlement, l'indépendance c'est plus que cela".



Pour Laoukein Kourayo Médard, l'indépendance "c'est d'abord la paix entre les fils et filles du pays, c'est la quiétude des tchadiens, la tranquillité des coeurs et d'esprit de tous les citoyens. Or, en ce moment, en toute honnêteté, nous ne vivons pas ça dans ce pays. Même si dans certaines provinces les citoyens vivent en paix, dans d'autres les gens se battent".



Le leader politique et maire de Moundou s'offusque des "guerres fratricides qui ne font que durer et continuent". "Regardez aujourd'hui, ce qui se passe dans la zone de Mangalmé, dans le Mayo Kebbi Est avec un carnage, même des enfants, des villages incendiés. Est-ce que c'est cela l'indépendance ?", s'interroge Laoukein Kourayo Médard.