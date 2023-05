Tchad : célébration de la journée internationale des sages-femmes

Le jeudi 4 mai 2023, l'Association tchadienne des sages-femmes et maïeuticiens a célébré la journée internationale des sages-femmes, au Centre national de transfusion sanguine de N'Djamena.



La journée était placée sous le haut patronage du ministre de la Santé publique et de la Prévention. Le thème retenu pour cette année était, « Ensemble à nouveau, de l'évidence à la réalité ».



La présidente de l'Association, Salamatou Brahim Godi, a souligné l'importance de cette journée pour les sages-femmes, et a salué leur courage et leur dévouement. Elle a également mis en avant la nécessité pour les sages-femmes de donner leur sang, en raison du taux élevé de décès maternels liés à l'hémorragie de la prostate.



Selon elle, dans de nombreux cas, il n'y a pas suffisamment de sang disponible pour sauver des vies, et les sages-femmes doivent donc être prêtes à donner de leur sang. La présidente de l'Association a également encouragé les sages-femmes à ne pas se limiter à l'assistance à l'accouchement, mais à s'engager dans des actions plus larges de soins de santé.



La célébration de la journée s'est achevée par une série d'activités, notamment des conférences et des ateliers sur la santé maternelle et infantile.