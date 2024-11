Tchad : célébration de la proclamation de la République

Aujourd'hui, la République du Tchad célèbre un moment important de son histoire : la 66ème édition de la journée de la proclamation de la République.



Pour le président Mahamat Idriss Deby Itno, « C'est l'occasion de rendre un hommage vibrant à ceux qui ont lutté pour notre souveraineté et nous ont légué un pays fier, indépendant et souverain ».



« Que la célébration de cette journée historique puisse contribuer à promouvoir les acquis d’indépendance, de démocratie et de liberté, mais aussi, à consolider l'unité nationale, la paix sociale et la solidarité entre les tchadiens », poursuit-il.