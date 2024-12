Tchad : cérémonie de funérailles, laisser l'enfant voir la dépouille, bonne ou mauvaise idée ?

De nos jours, les rites funéraires mobilisent un large cercle familial autour du cadavre. Cependant, la visite du corps est une étape importante de la cérémonie, considérée comme une manière de dire clairement au-revoir à la personne disparue, ce temps est souvent accompagné des youyous de joie, des pas de danse, des chansons, des dépôts de fleurs et autres objets.



Les enfants du défunt ou autre doivent-ils visiter le corps ? La présence des enfants devant la dépouille n'est plus à décrire, mais bonne ou mauvaise idée ? Selon les études psychologiques, entre 3 et 4 ans, l'enfant commence à se familiariser avec la notion de la mort.En effet, lorsqu'il perd un jouet ou un objet qu'il aime.



Et, entre 7 et 9 ans, les enfants ont une idée plus précise de la mort. Cependant, dans certaines communautés, la présence d'un enfant auprès de la dépouille n'est pas nécessaire. Mais, d'autres enfants sont habillés en uniforme et fleurs à la main, visant le corps avant l'entraînement.



Selon Hamza Adoum, étudiant en sociologie L2 au campus de Toukra, "le monde et ses coutumes funéraires ont une dissemblance. Mais aujourd'hui on voit un mélange de rites funéraires religieuses et traditionnelles".



Toutefois, dans la communauté musulmane, pour l'enfant et la femme, leur présence n'est pas nécessaire, voire au cimetière. De nos jours, les rites occidentaux priment, la cérémonie funèbre ressemble à une grande fête, qui fait dépenser de l'argent à la famille. Les enfants sont souvent invités à déposer des fleurs ou un morceau de drap, visant la dépouille, une manière de lui dire "au-revoir".



C'est ce qui se passe le souvent, et c'est aussi une manière de présenter à la foule cosmopolite, le nombre d'enfants du défunt, petits-fils et arrière-petit-fils. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée de laisser l'enfant voir le corps" a-t-il déclaré.



Pour Roger Ndilbé, étudiant en L3 à la faculté de sciences de l'éducation, l'arrivée de la modernité a déréglé notre société, la mort n'est pas vécue comme un passage du monde des humains à une autre mais célébrée, "bien que les croyances des enfants liées à la mort ne sont pas les mêmes selon leur âge, il est important d'inviter les enfants de 9 ans par exemple à la cérémonie funèbre. Je pense que l'objectif est de prendre toute une journée pour l'inhumation " martèle-t-il.



En remontant le temps, Dénadji Hélène, une femme âgée de 68 ans souligne que de nos jours, la cérémonie de funérailles est festive, joyeuse et non douloureuse comme autrefois. "Je suis étonné de voir un enfant devant la dépouille et voir les gens manger et boire à la place mortuaire. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée de laisser les enfants voir un corps " a-t-elle répondu.



Face à un monde mâtiné de culture, il est aujourd'hui de la responsabilité des parents de choisir ce qui est bon ou mauvais pour leur enfant. Aujourd'hui, les cérémonies de funérailles font du copier-coller, sans tenir compte de la coutume, ni de la religion. Il est important de parler avec son enfant à un âge donné sur la question de la mort et l'organisation des cérémonies de funérailles.



Du point de vue anthropologique, selon par Roger Gi, la visite en hommage au corps du défunt est une exigence. La visite d’accompagnement de fin de vie est parfois le moment et le lieu où le visiteur recueille le dernier souffle. Cependant, c'est utile d’emmener un enfant à une cérémonie funéraire pour qu’il comprenne la réalité de la mort, en regardant le corps de son proche.