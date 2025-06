Enquête Tchad : Le commerce des enfants pendant les vacances, entre nécessité et exploitation silencieuse

Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 30 Juin 2025



Pendant les vacances scolaires au Tchad, une réalité préoccupante se manifeste : de nombreux enfants se retrouvent sur les marchés, dans les rues ou affectés à des travaux domestiques, cherchant à subvenir à leurs besoins ou à aider leurs familles. Cette situation soulève d'importantes questions sociales, éducatives et éthiques.





Alors que certains parents soucieux inscrivent leurs enfants à des cours de vacances, dans des bibliothèques ou à des activités éducatives, d'autres, faute de moyens, se voient contraints de les orienter vers le petit commerce ou des emplois saisonniers. Entre apprentissage et sacrifice : le dilemme des familles

Rosine, une sage-femme à la retraite, partage sa priorité : « J’inscris toujours mes enfants aux cours de vacances. Même si c’est cher, je me débrouille. Je veux qu’ils restent connectés à l’école. »





Cependant, le choix est plus complexe pour d'autres. Abakar, vendeur de friperie, explique son raisonnement : « Les cours d’été, ce n’est pas pour nous. On a à peine de quoi manger. Mon fils vend avec moi, il apprend le commerce. C’est aussi une forme d’éducation, non ? »





Malgré cette perspective, les spécialistes tirent la sonnette d’alarme. Le sociologue Mahamat Doungous avertit : « Le travail précoce prive les enfants de leur droit au repos, à la sécurité, et les expose parfois à des abus. Il freine leur développement et compromet leur réussite à long terme. »





Le travail pendant les vacances ne représente pas seulement un danger physique ; il est aussi une source de fracture scolaire. De nombreux enfants, une fois plongés dans cette routine, ne retournent plus à l'école à la rentrée. Pour les psychologues, les conséquences psychologiques peuvent être durables : manque de confiance, peur des adultes, repli sur soi. « L’enfant perd sa spontanéité, sa joie et devient adulte trop tôt », analysent-ils.



Théodore, père d’un garçon de 13 ans, partage son douloureux constat : « Au début, je pensais bien faire, mais quand mon fils est devenu amaigri et silencieux, j’ai compris mon erreur. Ce n’est pas parce qu’on est pauvre qu’on doit leur voler leur enfance. »

Vers des solutions durables et protectrices

Il est impératif de prendre des mesures concrètes pour protéger les enfants contre toute forme d’exploitation durant les vacances. Cela implique : La limitation du travail saisonnier dans le temps.

dans le temps. L’ interdiction des activités dangereuses ou inadaptées à leur âge.

ou inadaptées à leur âge. La sensibilisation des parents aux risques.

aux risques. La création de programmes de loisirs, d’apprentissage ou de formation adaptés à leur âge et à leurs besoins. Olivier, un parent, témoigne d'une alternative encadrée : « Mon fils de 15 ans aide un voisin dans son garage. Il apprend un métier au lieu de rester à la maison à ne rien faire. Mais je garde un œil, car je sais que certains patrons en profitent. »





Zakaria, commerçant et père de famille, déplore le manque criant d'alternatives : « Si l’État créait des centres de loisirs ou de formation pour les vacances, je ne laisserais jamais mes enfants travailler dans la rue. Mais là, il n’y a rien, alors on se débrouille. »





Le commerce des enfants pendant les vacances est une réalité douloureuse, souvent passée sous silence. Il est urgent de mettre en place des structures d’accueil, des formations pratiques et des activités communautaires pour offrir aux jeunes Tchadiens un espace sûr, formateur et épanouissant. Les vacances ne doivent jamais devenir une saison d'exploitation, mais plutôt un temps de repos, de rêve et de croissance. Alors que certains parents soucieux inscrivent leurs enfants à des cours de vacances, dans des bibliothèques ou à des activités éducatives, d'autres, faute de moyens, se voient contraints de les orienter vers le petit commerce ou des emplois saisonniers.Rosine, une sage-femme à la retraite, partage sa priorité : « J’inscris toujours mes enfants aux cours de vacances. Même si c’est cher, je me débrouille. Je veux qu’ils restent connectés à l’école. »Cependant, le choix est plus complexe pour d'autres. Abakar, vendeur de friperie, explique son raisonnement : « Les cours d’été, ce n’est pas pour nous. On a à peine de quoi manger. Mon fils vend avec moi, il apprend le commerce. C’est aussi une forme d’éducation, non ? »Malgré cette perspective, les spécialistes tirent la sonnette d’alarme. Le sociologue Mahamat Doungous avertit : « Le travail précoce prive les enfants de leur droit au repos, à la sécurité, et les expose parfois à des abus. Il freine leur développement et compromet leur réussite à long terme. »Le travail pendant les vacances ne représente pas seulement un danger physique ; il est aussi une source de fracture scolaire. De nombreux enfants, une fois plongés dans cette routine, ne retournent plus à l'école à la rentrée. Pour les psychologues, les conséquences psychologiques peuvent être durables : manque de confiance, peur des adultes, repli sur soi. « L’enfant perd sa spontanéité, sa joie et devient adulte trop tôt », analysent-ils.Théodore, père d’un garçon de 13 ans, partage son douloureux constat : « Au début, je pensais bien faire, mais quand mon fils est devenu amaigri et silencieux, j’ai compris mon erreur. Ce n’est pas parce qu’on est pauvre qu’on doit leur voler leur enfance. »Il est impératif de prendre des mesures concrètes pour protéger les enfants contre toute forme d’exploitation durant les vacances. Cela implique :Olivier, un parent, témoigne d'une alternative encadrée : « Mon fils de 15 ans aide un voisin dans son garage. Il apprend un métier au lieu de rester à la maison à ne rien faire. Mais je garde un œil, car je sais que certains patrons en profitent. »Zakaria, commerçant et père de famille, déplore le manque criant d'alternatives : « Si l’État créait des centres de loisirs ou de formation pour les vacances, je ne laisserais jamais mes enfants travailler dans la rue. Mais là, il n’y a rien, alors on se débrouille. »Le commerce des enfants pendant les vacances est une réalité douloureuse, souvent passée sous silence. Il est urgent de mettre en place des structures d’accueil, des formations pratiques et des activités communautaires pour offrir aux jeunes Tchadiens un espace sûr, formateur et épanouissant. Les vacances ne doivent jamais devenir une saison d'exploitation, mais plutôt un temps de repos, de rêve et de croissance.





Dans la même rubrique : < > N'Djamena : Où sont les salles de spectacle dans la capitale tchadienne ? Tchad : L'Accès difficile aux médecins spécialistes, une course contre la montre pour les patients Étude Alarmante : Plus de 3 Millions d'enfants décédés en 2022 à cause de la résistance aux antimicrobiens Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)