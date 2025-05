Tchad : L'Accès difficile aux médecins spécialistes, une course contre la montre pour les patients

Daniel, un homme septuagénaire soutenu par son fils, se déplace avec difficulté dans le couloir sombre du service de neurochirurgie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) général de référence nationale. Une vingtaine d'autres patients, aux visages marqués par l'inquiétude, attendent patiemment de rencontrer le précieux spécialiste. Pour Daniel, cette attente fait suite à deux mois d'une commotion cervicale, et il est enfin sur le point de consulter un neurochirurgien, une spécialité inexistante dans sa région d'origine, le Mayo-Kebbi Ouest. Le médecin, un homme imposant à l'attitude peu chaleureuse, appelle les patients selon un ordre établi lors d'une prise de rendez-vous antérieure. Sa consigne est claire : "Sans numéro, je ne consulte pas", a-t-il sèchement lancé à un patient insistant. Ce dernier revient quelques instants plus tard, un ticket datant d'une semaine à la main. Malgré ses supplications, le médecin le congédie une seconde fois. "Une semaine, est-ce que la maladie peut aussi attendre ?", s'interroge le patient, les yeux brillants de larmes, avant de quitter les lieux. "Évidemment, la maladie n'attend pas", confirme un aide-soignant, témoin fréquent de telles situations. Il raconte l'histoire poignante de son oncle, décédé après trois semaines de traitement. Suite à un malaise, il avait été transporté d'urgence à l'hôpital pour consulter le spécialiste qui le suivait. Malheureusement, le médecin était absent et ne devait revenir que deux jours plus tard. L'état de santé du patient s'est rapidement détérioré, et faute de moyens pour l'hospitaliser, son fils aîné avait été autorisé à le ramener à la maison, où il a finalement succombé.





Non loin de là, devant les guichets du même hôpital, Arnaud et son jeune frère poussent leur mère fiévreuse sur un chariot. "Ça fait des semaines qu'on traîne ici", confie Arnaud, visiblement exaspéré par la lenteur du système.





Des Consultations Coûteuses en Clinique Privée





La mère d'Arnaud, âgée d'environ 70 ans, souffre d'une pathologie cardiaque dont le traitement représente un fardeau financier considérable pour sa famille. La situation s'aggrave lorsque les soins doivent être administrés dans une clinique privée, où les coûts explosent. "En privé, ça coûte cher", confirme un gastroentérologue du CHU La Renaissance. Malheureusement, il arrive que le cardiologue de la mère d'Arnaud la reçoive dans sa clinique privée. "Échographie doppler, glycémie à jeun, ionogramme sanguin... ça coûte excessivement cher à la clinique. C'est plus de 100 mille francs CFA", renchérit Arnaud, qui semble bien connaître les examens réguliers de sa mère.





"Une Consultation N'Est Jamais Urgente"





Malgré les plaintes des patients concernant l'absence fréquente des médecins spécialistes et les délais d'attente interminables, un gastroentérologue tente de nuancer la situation : "Par définition, une consultation n'est jamais urgente. L'urgence, c'est le médecin qui la définit". Et même en cas d'urgence avérée, "le patient est orienté et pris en charge par les services des urgences, où un spécialiste est toujours disponible", assure-t-il. Si un spécialiste demande à un patient de le suivre dans sa clinique privée, le médecin conseille à ce dernier de refuser et de s'adresser au service de réclamation des patients pour faire valoir ses droits.





Ce témoignage poignant met en lumière les défis majeurs auxquels sont confrontés les patients au Tchad en matière d'accès aux soins spécialisés, soulignant un système où la distance géographique, la rareté des spécialistes et les contraintes financières peuvent avoir des conséquences tragiques.