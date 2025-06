N'Djamena : Où sont les salles de spectacle dans la capitale tchadienne ?

Un problème persistant malgré les promesses

Malgré les discussions passées, notamment lors des précédentes célébrations de la Fête de la Musique où la construction d'édifices culturels dans les différentes communes de N'Djamena avait été évoquée, rien de concret n'a encore vu le jour.







Pourtant, les initiatives pour le développement culturel ne manquent pas, comme en témoignent les divers festivals musicaux, théâtraux et cinématographiques organisés. Cependant, la concrétisation de projets de salles de spectacles, essentielle pour professionnaliser le secteur, reste en attente.







Au-delà des infrastructures, un besoin de statut pour les artistes

Les artistes tchadiens sont confrontés à de nombreux défis. En plus du manque criant de salles de spectacle et de concert, l'absence d'un statut clair pour les artistes est un obstacle majeur. Un tel statut est indispensable pour valoriser la musique et l'art tchadien à l'échelle internationale, offrir une meilleure protection et reconnaissance aux professionnels du secteur, et stimuler une industrie culturelle plus dynamique.