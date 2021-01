Tchad : "certains de nos compatriotes doutent encore de l'existence de cette maladie"

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a déclaré samedi que "malgré la réalité qui est frappante et incontestable, certains de nos compatriotes doutent encore de l'existence de cette maladie" de Covid-19.



Le ministre a lancé un appel aux citoyens pour "prendre conscience du danger qui guette les ainés et les compatriotes qui souffrent d'autres pathologies".



"Nous avons certains de nos compatriotes qui, sans nier l'existence du coronavirus, le négligent et contribuent de cette manière à répandre la maladie, particulièrement dans la ville de N'Djamena", a indiqué Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



91 nouveaux cas ont été annoncés ce samedi 9 janvier par la coordination nationale de riposte sanitaire.