Tchad : "cet arrêté, tellement qu'il est monotone, ça donne l'impression d'une exclusion", Haroun Badawi

"Cet arrêté, tellement qu'il est monotone, ça donne l'impression d'une exclusion", a lancé le conseiller national. Il a préconisé qu'un acte soit posé pour réaménager l'arrêté.



"En toute franchise, ça nous met mal à l'aise. Ça met à mal la cohabitation mais même aussi nos relations avec certains amis (...) Ce n'est pas les mêmes Mahamat et Ali. Il n'y a que certains Mahamat avec grand M. Mais les Mahamat et Ali avec petit M et petit A n'y figurent pas", selon le représentant du peuple.



Pour le conseiller Haroun Badawi, il faut agir autrement après 45 jours de dialogue national. À ses yeux, l'injustice fait que "beaucoup de frères ont demandé à aller au fédéralisme".