Tchad: "ceux qui pensent que le CMT va organiser les élections en 18 mois, on les laisse dormir"

Dressant un "bilan négatif sur tous les plans" de l'an un de la transition (hormis l'amnistie des rebelles), Nadjigoto Charbonel estime que les militaires putschistes "ne sont pas là pour organiser les élections". Ces propos sont tenus par le leader de l'association jeunesse pour la paix et la non-violence (AJNV) lors d'une conférence de presse. Le report sine die du dialogue national inclusif aidant, l'organisation d'un scrutin connaîtra inévitablement un glissement ou au pire, ne sera pas organisé. Et si le scrutin était organisé, Mahamat Kaka briguerait un mandat puisque la charte de la transition ne l'exclut du processus. La commission électorale nationale indépendante, "club d'amis" favoriserait sa réélection. Organiser les élections avec les militaires "est un bluff", tranche Charbonel.



Quant au fameux dialogue national inclusif, le président de l'association jeunesse pour la paix et la non-violence le taxe de "énième mésaventure politique" en citant "Kano I, II, Khartoum, conférence nationale souveraine". Pire, le dialogue sera une occasion pour les "copains" du CMT de se réunir pour se partager l'argent du contribuable.